В Омске под окнами дома нашли тело 17-летней девушки

СЕГОДНЯ 09:08 2019-05-20T09:08:13+03:00

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Несчастный случай произошел в одном из дворов Омска. На улице Богдана Хмельницкого под окнами одной из многоэтажек прохожие заметили молодую девушку. Она не подавала признаков жизни, и местные жители вызвали ей скорую. Однако приехавшие медики ничем не смогли помочь девушке, она уже была мертва. На место происшествия вызвали полицию.

- Как предварительно установлено, 17-летняя девушка выпала из окна своей квартиры, расположенной на 3-м этаже. Тело направлено в морг для установления причин смерти, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе омской полиции.

После заключения судмедэкспертов и бесед с родственниками и друзьями девушки можно будет говорить о причинах смерти. Пока точно неизвестно, совершила ли молодая омичка суицид.

ИСТОЧНИК KP.RU