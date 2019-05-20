Регоператор о пожаре на Кировском полигоне в Омске: Дождь помог сбить дым над городом

СЕГОДНЯ 08:55 2019-05-20T09:02:22+03:00

Изменить размер текста: A A

На Кировском полигоне уже шестые сутки борются с последствиями пожара, начавшегося там 15 мая. Открытый огонь ликвидировали за ночь, а вот с очагами тления окончательно справиться смогут еще нескоро. Они ушли в нижние слои свалки, которая копилась полвека. Сейчас единственный способ полностью их потушить - накрыть мусор сверху слоем грунта.

- Почти все очаги горения на данный момент уже закрыты, но работы предстоит еще много, - рассказывает официальный представитель регоператора ООО «Магнит», отвечающего за полигон. - Нам немного помог дождь. Тление он, конечно, не потушит полностью. Но осадки хотя бы сбили смог над Левым берегом. Думаю, многие омичи заметили, что дышать стало легче.

Также сообщается, что работы на Кировском полигоне сейчас идут круглосуточно - люди трудятся посменно. Когда полностью удастся справиться с последствиями ЧП, пока неясно. Тем временем, в «Магните» настаивают на версии поджога и предлагают вознаграждение в 100 тысяч рублей за полезную информацию о поджигателях.

ИСТОЧНИК KP.RU