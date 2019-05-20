СЕГОДНЯ 07:54 2019-05-20T08:34:55+03:00

В Омске 150 домов на сутки останутся без холодной воды. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Нефтяниках будут ремонтировать трубы

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Во вторник, 21 мая, на улице Заозерная будут ремонтировать водопровод. «Омскводоканал» будет менять на этом участке запорную арматуру. В связи с этим во всех окрестных жилых и административных зданиях не будет воды с 01.00 до 24.00.

Под отключение попадают следующие абоненты:

- жилые дома, дома с административными помещениями и административные здания по ул. Заозерная, 1, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 5а, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 11б, 11в, 13а, 13/1, 15/1, 15/2, 17, 17а, 19, 21, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 32, 32/3, 32/5; ул. Сергея Тюленина, 1а, 3а, 3б, 3в, 5а, 5б, 11, 12, 13, 14, 15, 18; ул. Бородина, 33, 37, 37а, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 42а, 43, 44а, 44б, 45, 46, 46а, 47, 48, 44, 42/1; ул. Бархатовой, 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 3в, 3/1, 4, 5, 5/1, 7, 7а, 9, 9а, 10, 11; ул. Стрельникова, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; ул. 9-я Дунайская, 27, 50, 52; ул. Менделеева, 23, 23а, 24, 24б, 25, 25а, 26, 26/1, 27, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 32, 32/1, 32б, 33, 34, 34/1, 36, 36б, 37, 38, 39, 41, 43, 44/4, 45; ул. Малиновского, 6, 6/1, 6/2, 7, 8а, 8б, 9, 10, 10/1, 10/2, 10б, 11, 12/1, 12/5, 12/6, 13, 14/2, 15, 17, 17/1, 19, 19/1, 44, 44/1, 44/2, 44/4; ул. Красноярский тракт, 16, 16/1, 18/1, 20, 20/1;

- детские сады по ул. Заозерная, 1а, 15а; ул. Бородина, 39а; ул. Бархатовой, 7б, 8а;

- дом ребенка по ул. Заозерная, 9в;

- школа по ул. Заозерная, 11г; ул. Бархатовой, 6; ул. Менделеева, 32в;

- Первомайский рынок по ул. Заозерная, 11/1 с прилегающими киосками;

- кинотеатр по ул. Заозерная, 15;

- торговые павильоны по ул. Заозерная, 15/5а, 19а, 3/3, 32/5; ул. Менделеева, 23/1; 28в, 28д, 28г; ул. Сергея Тюленина, 5в;

- автокомплекс на ул. Менделеева, 47;

- торговый комплекс по ул. Королева, 15/1; ул. Красноярский тракт, 22а;

- АЗС по ул. Красноярский тракт, 22;

- автомойка по ул. Красноярский тракт, 22б;

- кафе ул. Красноярский тракт, 14к1;

- село Пушкино (Омский район);

- поселок Омский (Омский район);

- поселок Ракитинка.

Кроме того, будет снижено давление в сетях, обеспечивающих следующих абонентов:

- жилые дома, дома с административными помещениями и административные здания по ул. Сибниисхоз, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 20, 30, 36, 75; ул. 1-й Башенный переулок, 2, 4, 6, 6/1, 8/1; ул. 9-ая Дунайская, 27, 50, 52. ул. 5-я Крайняя, 10, 12,14; ул. Малиновского, 12/1, 12/2, 12/3, 14а, 14/1, 14/2, 18/1, 18/2, 18/3, 21, 23; пр.-т Королева, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 26/3, 26/4, 26/5, 26/7, 26/8, 26/9, 26/10, 26/11, 26/12, 28, 30, 30/1, 32, 32/1, 34; ул. 1-я Пригородная, 14, 14/1, 14/2; ул. Заозерная, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16; ул. Коммунальная, 1, 3, 5, 7, 9, 9/1, 9/2, 11, 11а, 13, 13а, 13б, 15, 17, 17б, 19, 19/1, 21, 21/1, 21а, 23, 25; ул. Глинки, 1а; ул. Коммунальная, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8, 8а; ул. Химиков, 56, 60;

- коттеджный поселок и частный сектор по ул. 1-я - 4-я Пригородная; ул. 1-я - 6-я Крайняя;

- административно-хозяйственный корпус по ул. Березовая, 29;

- медицинские учреждения по ул. Малиновского, 14, 14а; ул. Березовая, 3, 3а, 3б, 3/1, 3/2;

- детский сад по ул. Сибниисхоз, 3/1;

- гимназия по ул. Сибниисхоз, 3/2;

- школа по ул. Коммунальная, 13в;

- аптека по ул. 1-й Башенный переулок, 2/1;

- автоцентр по ул. 1-й Башенный переулок, 6/1;

- пожарная часть по ул. Малиновского, 21;

- баня по ул. СибНИИСХоз, 39; пр.-т Королева, 26а;

- производственные помещения по ул. Сибниисхоз, 40, 44;

- санаторий по ул. Березовая, 1;

- кафе по ул. Березовая, 9.

ИСТОЧНИК KP.RU