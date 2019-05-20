Омич наказал коллекторов, заваливших его СМС

СЕГОДНЯ 07:50 2019-05-20T07:50:14+03:00

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Омич взял кредит в одном из банков, однако просрочил несколько платежей по кредиту. После этого его стали беспокоить назойливые коллекторы. Они слали ему сообщения почти каждый день – 6 дней в неделю и 19 раз в месяц. Такая настойчивость не понравилась омичу и он обратился к судебным приставам.

Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, они проверили все звонки и сообщения, оказалось, что их шлет московская компания ООО МФК «ВЭББАНКИР», именно они должны были поспособствовать тому, чтобы омич заплатил долг. По закону беспокоить должника сообщениями можно только 4 раза в неделю и 16 раз в месяц. Поэтому по решению суда коллекторам из московской компании пришлось заплатить 70 тысяч штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU