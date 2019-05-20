Максим Сушинский рассказал, когда «Авангард» вернется домой

СЕГОДНЯ 07:36 2019-05-20T07:40:21+03:00

Ясность в этом вопросе появится через несколько недель

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Президент ХК «Авангард» Максим Сушинский проанализировал итоги минувшего сезона и рассказал о перспективах на следующий.

Прежде всего он отметил в интервью порталу «Спорт день за днем», что остался очень доволен работой канадца Боба Хартли.

– Я открыл для себя новую тренерскую школу. Тренерский штаб Хартли не сидит на месте, они постоянно в работе, думают, как будет команда играть завтра, – цитирует Сушинского издание.

Также он нашел теплые слова для жителей Балашихи, ставшей временным домом для «ястребов».

– Мы получили зрителей, которые даже после поражений не машут руками и не плюются, что пришли, заплатили деньги за билеты, а команда проиграла. Они получают удовольствие от игры в хоккей. В Балашихе очень благодарная публика. Мне это нравится, – говорит президент «Авангарда».

Отвечая на вопрос, когда команда вернется в Омск, Сушинский заявил, что пока такого понимания у него нет. Ясность должна появиться через несколько недель.

Напомним, новый стадион на месте разобранной «Арены Омск» начнут возводить в 2020 году. Строительство планируют завершить к Молодежному чемпионату мира, который пройдет в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU