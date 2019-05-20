Бывший глава омского следкома Кондин стал министром
О возвращении бывшего главы омского Следкома Андрея Кондина в регион говорили уже давно. Накануне эта информация подтвердилась.
Распоряжением губернатора Кондин назначен главой сформированного недавно министерства региональной безопасности Омской области, в функции которого войдет в том числе профилактика терроризма и экстремизма.
Андрей Иванович Кондин родился 19 августа 1972 года в городе Джанкой Крымской области. В 1989 году поступил на юридический факультет Омского государственного университета. В 1994 году Андрей Кондин был принят на работу в органы прокуратуры. С 7 сентября 2007 года возглавлял следственное управление Следственного комитета (до 11 января 2011 года – при прокуратуре) РФ по Омской области. С февраля 2018 года был руководителем следственного управления СК РФ по Республике Бурятия.
ИСТОЧНИК KP.RU