Бывший глава омского следкома Кондин стал министром

СЕГОДНЯ 07:14 2019-05-20T07:14:33+03:00

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О возвращении бывшего главы омского Следкома Андрея Кондина в регион говорили уже давно. Накануне эта информация подтвердилась.

Распоряжением губернатора Кондин назначен главой сформированного недавно министерства региональной безопасности Омской области, в функции которого войдет в том числе профилактика терроризма и экстремизма.

Андрей Иванович Кондин родился 19 августа 1972 года в городе Джанкой Крымской области. В 1989 году поступил на юридический факультет Омского государственного университета. В 1994 году Андрей Кондин был принят на работу в органы прокуратуры. С 7 сентября 2007 года возглавлял следственное управление Следственного комитета (до 11 января 2011 года – при прокуратуре) РФ по Омской области. С февраля 2018 года был руководителем следственного управления СК РФ по Республике Бурятия.

ИСТОЧНИК KP.RU