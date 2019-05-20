2019-05-20T06:56:52+03:00
Общество

В Омске пропал еще один молодой человек

Николай Жуков исчез 8 мая
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/dobrospasomskФото: vk.com/dobrospasomsk
Изменить размер текста:

В Омске пропал еще один молодой человек за последние несколько дней. 31-летний Николай Жуков ушел из дома на улице 7-ой Кировской 8 ая и после этого перестал выходить на связь. Поисково-спасательный отряд «Доброспас- Омск» опубликовал ориентировку пропавшего.

У Николая есть особая примета: шрам под правым глазом.

В он был одет в спортивный костюм: синие штаны, голубая кофта, обут – в черные замшевые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Николая Жукова, просят сообщить тел.: 8 999 470 10 08 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24