СЕГОДНЯ 06:56 2019-05-20T06:56:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Омске пропал еще один молодой человек за последние несколько дней. 31-летний Николай Жуков ушел из дома на улице 7-ой Кировской 8 ая и после этого перестал выходить на связь. Поисково-спасательный отряд «Доброспас- Омск» опубликовал ориентировку пропавшего.

У Николая есть особая примета: шрам под правым глазом.

В он был одет в спортивный костюм: синие штаны, голубая кофта, обут – в черные замшевые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Николая Жукова, просят сообщить тел.: 8 999 470 10 08 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU