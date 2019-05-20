В Омске родители обвиняют няню садика в синяках на теле ребенка

СЕГОДНЯ 06:55 2019-05-20T06:55:29+03:00

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В социальных сетях родители двойняшек пожаловались на частный садик. Родители водят туда своих двухлетних детей уже давно, однако недавно они стали замечать странности – одна из девочек стала приходить из сада в синяках по всему телу. Помимо этого, ребенок устраивает страшные истерики.

- За последнюю неделю стали происходить непонятные вещи с одним ребенком, ужасные истерики, стала биться головой об пол, орет до хрипоты, плюс ко всему этому ребенок весь в страшных синяках, няня ничего пояснить не может по этому поводу, говорит что «наверное, об стульчик ударилась», - написали родители.

Родители обратились сначала в больницу, а затем и к судебно-медицинскому эксперту, чтобы зафиксировать синяки. Также они написали заявление в полицию, чтобы правоохранительные органы проверили детский сад.

В комментариях мнения омичей разделились – одни думают, что из-за истерик девочка действительно ударилась сама, другие винят во всем няню, которая могла ударить ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU