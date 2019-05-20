На трассе под Омском насмерть сбили пешехода
Все произошло в районе Муромцево
На трассе под Омском насмерть сбили пешеходаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Страшная авария случилась накануне. Мужчина шел прямо по проезжей части. В темноте водитель «ВАЗа», который ехала по трассе Омск - Муромцево, в направлении поселка Муромцево не заметил пешехода. В районе 214 километра он на всей скорости сбил мужчину.
- В результате аварии пешеход – мужчина 1977 г.р. скончался на месте происшествия, до приезда скорой медицинской помощи. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU