В Омске ДТП на Иртышской набережной попало на видео

СЕГОДНЯ 05:04 2019-05-20T05:04:33+03:00

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Серьезная авария в самом центре Омска, случившаяся в эти выходные, попала на авторегистратор. Видео ДТП появилось в социальных сетях. Все случилось на Иртышской набережной. На ролике водитель регистратора пытается повернуть налево во дворы. Как раз оттуда пытается выехать другая машина. Оба автомобиля пропускают встречный поток. В какой-то момент иномарка пытается выскочить из дворов, но на огромной скорости ее бьет в заднюю часть несущаяся машина. От удара выезжавшего из дворов водителя аж развернуло на дороге. Только чудом никто не виноват.

По правилам виноват, конечно, водитель, который выезжал из дворов. Но и другой участник аварии, судя по видео, ехал с явным превышением скорости.

Авария на Иртышской набережной в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU