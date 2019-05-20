На видео попало, как полицейские спасли из огня 5-летнего мальчика в Омске

СЕГОДНЯ 04:10 2019-05-20T09:13:50+03:00

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Лейтенанты полиции Григорий Петраков и Сергей Климов рано утром проводили оперативные мероприятия на улице Семашко. Вдруг они заметили, что горит один из частных домов. Полицейские первым делом вызвали пожарных и медиков. Но огонь уже вовсю полыхал, поэтому мужчины решили, что медлить нельзя. Люди, находившиеся в доме, спали и не подозревали о надвигающейся катастрофе.

– Войдя в задымленное помещение, сотрудники полиции разбудили всех жильцов и совместно с подоспевшим местным жителем помогли выбраться на улицу 77-летней женщине, которая не могла самостоятельно передвигаться, и ее пятилетнему правнуку, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Прибывший пожарный расчет потушил дом. Четверых спасенных жильцов дома передали скорой. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Только благодаря тому, что Григорий Петраков и Сергей Климов не растерялись в критической ситуации, удалось избежать трагедии.

Фото: 55.мвд.рф

В Омске два лейтенанта полиции вынесли из огня ребенка и пенсионерку. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Омску лейтенант полиции Григорий Петраков и лейтенант полиции Сергей Климов спасли из горящего дома семью из четырёх человек , - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Рано утром во время проведения оперативных мероприятий полицейские увидели, что горит один из жилых домов, расположенных на улице Семашко. Они незамедлительно сообщили о пожаре в экстренные службы и направились к месту происшествия. Войдя в задымленное помещение, сотрудники полиции разбудили всех жильцов и совместно с подоспевшим местным жителем помогли выбраться на улицу 77-летней женщине, которая не могла самостоятельно передвигаться, и её пятилетнему правнуку , - рассказала Ирина Волк. Прибывший пожарный расчёт ликвидировал возгорание. Спасённые граждане переданы экипажу скорой медицинской помощи. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Благодаря грамотным и своевременным действиям Григория Петракова и Сергея Климова, а также неравнодушию и активной гражданской

ИСТОЧНИК KP.RU