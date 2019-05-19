2019-05-19T15:32:19+03:00
Происшествия

Гибель омича, сорвавшегося с моста в Ханты-Мансийске, попала на видео

Он упал на проезжую часть [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич сорвался с моста в Ханты-МансийскеОмич сорвался с моста в Ханты-МансийскеФото: Instagram.com
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Трагедия произошла сегодня ранним утром в Ханты-Мансийске. Случайные прохожие заметили молодого человека на верхних конструкциях моста «Красный дракон». Они вызвали полицию и спасателей и стали снимать все происходящее на видео, которое позже попало в социальные сети.

Приехавшие сотрудники полиции и психологи МЧС попытались поговорить с парнем, однако он оскорблял их и не хотел спускаться. На подъемнике к нему двигались спасатели, но мужчина перемещался, а затем и вовсе повис на руках. Через некоторое время он сорвался вниз. В местном следкоме уже подтвердили подлинность видео, сейчас по факту смерти мужчины проводится проверка.

Молодой человек, судя по его Instagram, житель Омска. По всей видимости, в Ханты-Мансийск он поехал на заработки. На последних видео у него в аккаунте, видно, что омич был сильно пьян, а на мост пришел после вечеринки, омич упоминает, что на такой поступок его толкнули обстоятельства - у него были проблемы с работой и с близкими.

Омич сорвался с моста в Ханты-Мансийске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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