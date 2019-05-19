2019-05-19T12:19:24+03:00
Общество

Омичей удивил крестный ход в центре города

Верующие шли к Успенскому собору [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В социальных сетях омичи сегодня разместили необычный видеоролик. На нем видно, как большая группа верующих людей движется со стороны городка Нефтяников в сторону центра города. Засняли их в районе остановки «Сибзавод». Крестный ход сопровождали сотрудники Госавтоинспекции, а люди шли стройной колонной.

Омичи в комментариях к записи предположили, что это были сторонники строительства храма в Екатеринбурге. Как известно, там мнения горожан по поводу строительства храма разделились. Другие омичи и вовсе предположили, что участники хода принадлежат какой-то секте.

Однако на сайте омской епархии пояснили, что данный крестный ход прошел в Омске под называнием «Молодежь за традиционные ценности» и был посвящен окончанию учебного года. Верующие шли из Нефтяников до Успенского собора.

Крестный ход в центре Омска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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