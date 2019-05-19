Несмотря на непогоду на «Ночь музеев» в Омске пришли 11 тысяч человек

СЕГОДНЯ 10:25 2019-05-19T10:25:54+03:00

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Накануне ночью в Омске проходила «Ночь музеев». С 18.00 двери городских музеев были открыты для посетителей, каждый из музеев подготовил особую программу. В акции участвовали 17 городских музеев.

- Между музеями курсировали специальные шаттлы, благодаря которым омичи могли посетить как можно большее их количество. В итоге, несмотря на капризы погоды, посетителями акции «Ночь музеев» в Омске в этом году стали 11,5 тысяч человек. Посетителей встречали и провожали 50 волонтеров, в автобусах работали экскурсоводы, - рассказали в минкульте.

Организаторы отметили, что билеты на ночь музее были раскуплены в первые дни, а Омск в очередной раз доказал, что является культурным городом.

ИСТОЧНИК KP.RU