2019-05-19T09:30:41+03:00
Происшествия

Омич, насмерть сбивший 12-летнего мальчика: «Я только две бутылки пива выпил»

Водитель рассказал, как все произошло [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Водитель рассказал, как все произошлоВодитель рассказал, как все произошлоФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Напомним, трагедия случилась в Азовском районе Омской области в селе Александровка. Там пьяный водитель насмерть сбил 12-летнего мальчика, который шел по обочине. 32-летний водитель после застолья ехал по селу на большой скорости, когда он хотел обогнать другую машину, он не справился с управлением и улетел в кювет, сбив мальчика. Ребенок от полученных травм умер еще до приезда медиков.

Виновный в аварии водитель рассказал полицейским, как все произошло. Как оказалось, сбив мальчика водитель оставил машину и сбежал с места аварии.

- Я выехал на встречу, объезжал машину. Дети оказались перед машиной, не успел вывернуть. Когда понял, что случилось, вернулся на попутке на место аварии, - пояснил водитель.

На вопрос полицейских о количестве алкоголя, омич сказал, что выпил немного.

- За рулем я был пьян. Две «полторашки» пива выпил. Детей видно было, но не успел среагировать, - сказал он.

Сейчас на мужчину завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности, ему может грозить до 7 лет тюрьмы.

Омич сбил насмерть ребенка.18 мая в дежурную часть ОМВД России по Азовскому району поступило сообщение о ДТП в селе Александровка. Прибывшими на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель, мужчина 1987 г.р., управляя автомобилем ВАЗ-2114 с признаками опьянения, двигался по ул. Советская селе Александровка. В районе дома № 28 не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, двигавшегося во встречном направлении по краю проезжей части слева по ходу движения автомобиля. В результате аварии пешеход, мальчик 2007 г.р., скончался на месте происшествия. По данному факту следователем ОМВД России по Азовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 264 УК РФ. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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