Под Омском пьяный водитель насмерть сбил мальчика

СЕГОДНЯ 06:17 2019-05-19T06:17:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшная авария произошла накануне вечером, около половины седьмого вечера. Все случилось в селе Александровка Азовского района. 32-летний водитель после застолья сел за руль и поехал по одной из улиц села. В какой-то момент он потерял управление машиной и на большой скорости стал съезжать в кювет. По обочине в этот момент как раз шел ребенок. Пьяный водитель на «Ладе» сбил школьника насмерть.

Как сообщили в пресс-службе полиции, мальчик умер еще до приезда скорой помощи. Приехавшие медики ничем не смогли ему помочь, от сильного удара он получил серьезные травмы. Личность мальчика, как и его возраст, сейчас устанавливают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU