2019-05-19T06:17:50+03:00
Происшествия

Под Омском пьяный водитель насмерть сбил мальчика

Он улетел в кювет [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Под Омском пьяный водитель насмерть сбил мальчикаПод Омском пьяный водитель насмерть сбил мальчикаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Страшная авария произошла накануне вечером, около половины седьмого вечера. Все случилось в селе Александровка Азовского района. 32-летний водитель после застолья сел за руль и поехал по одной из улиц села. В какой-то момент он потерял управление машиной и на большой скорости стал съезжать в кювет. По обочине в этот момент как раз шел ребенок. Пьяный водитель на «Ладе» сбил школьника насмерть.

Как сообщили в пресс-службе полиции, мальчик умер еще до приезда скорой помощи. Приехавшие медики ничем не смогли ему помочь, от сильного удара он получил серьезные травмы. Личность мальчика, как и его возраст, сейчас устанавливают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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