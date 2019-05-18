В Омске машина влетела в столб: пострадала 6-летняя пассажирка

СЕГОДНЯ 11:01 2019-05-18T11:04:13+03:00

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Инцидент произошел 17 мая поздно вечером. В 22.20 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о ДТП с пострадавшими.

– Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель, мужчина 1992 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», двигаясь по ул. 3-я Транспортая в направлении ул. Индустриальная, в районе дома № 287/3 по ул. Богдана Хмельницкого не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (опору ЛЭП).

В результате аварии пострадала маленькая пассажирка автомобиля. 6-летнюю девочку доставили в больницу. После осмотра ребенка отпустили домой. Полицейские начали проверку случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU