2019-05-18T10:42:48+03:00
Общество

Непогода в Омской области продержится до 21 мая

Ожидаются дожди, грозы и сильный ветер
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба областного МЧСФото: пресс-служба областного МЧС
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По сообщению Обь-Иртышского УГМС начавшиеся сегодня, 18 мая, дожди могут затянуться до 21 мая. Местами по Омской области ожидается очень сильный ветер до 17 м/с, в отдельных районах порывами до 23 м/с.

В региональном МЧС России призывают жителей региона соблюдать осторожность на улице и следовать простым правилам.

При сильном ветре избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами.

При ухудшении погоды не отпускайте детей на улицу, не оставляйте одних без присмотра.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать скоростной режим. Авто лучше не парковать под деревьями, столбами и линиями электропередач.

При сильном ветре надо убрать вещи с крыш, балконов, лоджий и подоконников.

Уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы.

Если гроза застала вас в доме, закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь или камин. Не разговаривайте по городскому телефону. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном.

На время грозы рекомендуется отключать в доме все бытовые электроприборы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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