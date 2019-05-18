Оксана Фадина рассказала, как в 4 года дедушка научил ее вязать носки

СЕГОДНЯ 09:39 2019-05-18T09:47:50+03:00

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Сегодня, 18 мая, отмечается День семьи. В честь этого праздника в омском сквере Дружбы народов организовали праздник «Территория этно». Основной посыл мероприятия в том, чтобы показать: все разнообразие национальностей в регионе – одна большая семья. Казахи, татары, белорусы, русские и украинцы знакомят друзья друга с самыми вкусными блюдами своей кухни и рассказывают об особенностях культуры.

Присутствовавшая на этно-празднике Оксана Фадина тоже вспомнила о своей семье, когда подошла к зоне с русскими куколками, сделанными из ткани.

– Ой, какая прелесть! – не удержалась мэр, когда ей подарили такую куклу. – Сегодня дочке принесу, удивлю! А вы знаете, я носки вязать умею. Когда мне было 4 года, меня мой дедушка научил.

Праздник в сквере Дружбы народов будет идти весь день. Для омичей там придумали множество интерактивных площадок. Женщины смогут попробовать поработать на старинном ткацком станке, мужчинам предложат поучаствовать в татарском баттле, для детей установили казахские качели «Актыбакан». И всех обещают вкусно накормить.

ИСТОЧНИК KP.RU