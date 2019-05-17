За информацию о поджигателях Кировского полигона объявили вознаграждение в 100 тысяч

СЕГОДНЯ 18:53 2019-05-17T18:59:21+03:00

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Напомним, в Омске уже третьи сутки с переменным успехом тушат пожар на самом крупном в городе Кировском полигоне. Пока счет в битве между пожарными и стихией идет вничью – три возгорания потушили. Но новые очаги могут появляться еще долгое время. Сотрудники регоператора «Магнит» стараются минимизировать последствия ЧП. Сейчас огромную площадь, которая горела, закрывают грунтом, чтобы отрезать доступ кислорода к тлеющему мусору.

По мнению представителей «Магнита», пожар начался неслучайно – свалку подожгли.

– Компания регионального оператора ООО «Магнит» объявляет вознаграждение за помощь в поимке злоумышленников, совершивших поджог Кировского полигона 15 мая 2019 года, – сообщает пресс-служба «Магнита». – За предоставление в правоохранительные органы ценной достоверной информации, которая приведет к задержанию лиц, совершивших поджог, регоператор заплатит вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Звонить в службу безопасности ООО «Магнит» по тел. 89095356826.

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Сообщение о крупном пожаре на свалке в Кировском округе поступило накануне, 15 мая, в 18.26. Несмотря на то, что тушением полигонов твердых бытовых отходов должны заниматься собственники, к делу пришлось подключиться еще и сотрудникам регионального МЧС. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU