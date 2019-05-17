Дорогу в обход Казахстана хотят открыть уже к этой зиме

СЕГОДНЯ 14:41 2019-05-17T14:42:41+03:00

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В Омской области идет активное строительство дороги Милоградовка-Алабота в Русско-Полянском районе. Сейчас жители района добираются в областной центр и в другие населенные пункты по дороге, проходящей по Казахстану. Новая дорога позволит им не пересекать границу. Новый участок, протяженностью около 15 километров и стоимостью около 780 миллионов рублей планируют открыть уже к зиме этого года.

- Будем смотреть, как будет участвовать этот подрядчик на объектах в городе и регионе. Сможет ли он выполнить эти объемы. Пока есть договоренность максимально выполнить работы на дороге Милоградовка – Алабота в 2019 году для того, чтобы по дороге уже можно было ездить в зимний период, - цитирует «Омскинформ» министра строительства Омской области Антона Заева.

Работы на этом участке вели всю зиму, но их приостановили весной из-за паводка и возобновили, когда вода ушла.

ИСТОЧНИК KP.RU