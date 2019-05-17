2019-05-17T14:04:56+03:00
Общество

В Омске сняли, как дворник во время уборки выбрасывает пыль и грязь на газон

Так он пытался очистить тротуар
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видеоФото: vk.com
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На видео омичи засняли уборщика из омского парка «Зеленый остров». Судя по всему, мужчине руководитель сказал убрать пыль с тротуара на центральной аллее парка. Дворник решил разобраться с пылью весьма необычным способом – он попросту развеял ее над ближайшим газоном.

Эффективность такой уборки сводится к нулю, ведь при малейшем порыве ветра пыль снова окажется на тротуаре. К тому же тогда, когда он кидает лопату с песком на газон, пыль летит на проходящих мимо посетителей парка.

Омичей возмутила такая бесполезная уборка, которую уже в ближайшие дни придется начинать сначала. Также горожане отметили, что подобная уборка у нас в городе привычное дело, на днях такую же картину омичи увидели на одной из городских магистралей.

Уборщик перекладывающий пыль с места на место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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