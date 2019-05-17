2019-05-17T13:30:36+03:00
Общество

В Омске засняли на видео голого мужчину в крови, пугающего людей за Ареной-Омск

Он просился погреться [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичи снял на видео странного мужчину, которого они встретили за спортивным комплексом «Арена-Омск». Мужчина в холодную погоду был раздет и без обуви. Видно, как он дрожит и просит о помощи. Он останавливал машины и просил пустить его ненадолго, чтобы погреться.

Мужчина явно ведет себя неадекватно и говорит что-то бессвязное. Он рассказал, что очень замерз, а также, что у него умер родственник. Судя по всему, где находится его дом, он тоже не помнит.

- Только в Омске такие дикари с камерами. Мне вот жаль человека. Ему холодно и он в крови. Дали бы что-нибудь накинуть ему, а не на камеру снимать, - возмутились омичи в комментариях к видео.

Омичи посоветовали вызвать медиков и полицию, чтобы хоть кто-то мог помочь человеку. Некоторые, впрочем, предположили, что омич попросту перебрал с наркотиками.

Голый мужчина за Ареной-Омск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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