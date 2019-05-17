2019-05-17T12:32:41+03:00
Происшествия

Омичи этой ночью задыхались от вредных выбросов с горящей свалки

Горожане массово жаловались на запах гари
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичей этой ночью травили вредными выбросами с горящей свалкиОмичей этой ночью травили вредными выбросами с горящей свалкиФото: vk.com
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Жалобы омичей на сильный запах гари в центральной части города и на Левом берегу подтвердили и экологи, которые делали замеры воздуха в городе. Напомним, запах гари мучает омичей уже второй день. Все из-за загоревшейся свалки в микрорайоне Ясная Поляна, ее подожгли 15 мая, и ровно через сутки 16 мая.

И если 15 мая, когда свалка в Кировском округе загорелась впервые, в Омске дул ветер, который уносил дым за пределы города, то накануне вечером омичи буквально задыхались от дыма - ветер принес его как раз в центр города.

Свалка загорелась во второй раз Фото: vk.com

Свалка загорелась во второй разФото: vk.com

Экологи проводили мониторинг на всей территории города, вредные вещества накопились в основном в западной части города. За ночь экологи обнаружили сразу несколько вредных веществ в городе:

Оксид углерода – 0,25 ПДК (предельно-допустимая концентрация) с 02:40 до 04:00

Оксид азота – 0,15 ПДК в 01:40

Диоксид азота – 0,525 ПДК с 23:40 до 02:20

Взвешенные вещества – 1,8 ПДК с 02:00 до 04:20

Как сообщили в минприроды, все вредные вещества рассеялись уже к 13.00 сегодняшнего дня. Непосредственно рядом со свалкой были зафиксированы повышенные концентрации сероводорода (0,65 ПДК) и формальдегида (0,2 ПДК).

ИСТОЧНИК KP.RU

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