Омский «Авангард» вошел в десятку крупнейших налогоплательщиков

СЕГОДНЯ 11:59 2019-05-17T11:59:58+03:00

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Накануне в Управлении ФНС по Омской области назвали десятку крупнейших налогоплательщиков в регионе. Хоккейный клуб «Авангард» вошел в топ-10 компаний в Омской области, которые перечисляют в бюджет региона больше всего налогов. Известно, что за три месяца текущего года клуб перечислил уже около 1,5 миллиарда рублей. Клуб сейчас находится на 10 месте по отчислению налогов.

Организацией, которая перечислила в бюджет нашего региона больше всего налогов, оказался АО «Газпромнефть – Омский НПЗ». На втором месте оказалось АО «Транснефть – Западная Сибирь», замыкает тройку лидеров ООО «Газпромнефть – Снабжение». Также в десятку вошли АО «Омский завод транспортного машиностроения», ОАО ОмПО «Радиозавод им А. С. Попова» (РЕЛЕРО), ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», ООО «Автоматика-сервис», АО «ОмПО «Иртыш» и АО «Территориальная генерирующая компания № 11».

ИСТОЧНИК KP.RU