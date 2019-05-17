Омская школьница забеременела на вписке и собирается рожать

СЕГОДНЯ 11:36 2019-05-17T12:20:34+03:00

Сейчас девушка приезжала в город из села отметить свой день рождения. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Девушка приезжала в город из села отметить свой день рождения

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Плодотворно в прямом смысле слова закончилась для школьницы из Омской области поездка в город, где девушка отметила свое 17-летие. На вечеринке несовершеннолетняя познакомилась с парнем. 19-летний житель соседнего села оказался, по ее мнению, настолько неотразимым, что она не устояла.

Спустя 7 недель гинеколог, во время планового осмотра объявил, что школьница беременна. Девушка заявила, что намерена рожать.

Правоохранители начали проверку по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU