Омская школьница забеременела на вписке и собирается рожать
Девушка приезжала в город из села отметить свой день рождения
Сейчас девушка приезжала в город из села отметить свой день рождения.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Плодотворно в прямом смысле слова закончилась для школьницы из Омской области поездка в город, где девушка отметила свое 17-летие. На вечеринке несовершеннолетняя познакомилась с парнем. 19-летний житель соседнего села оказался, по ее мнению, настолько неотразимым, что она не устояла.
Спустя 7 недель гинеколог, во время планового осмотра объявил, что школьница беременна. Девушка заявила, что намерена рожать.
Правоохранители начали проверку по данному факту.
ИСТОЧНИК KP.RU