2019-05-17T12:20:34+03:00
Общество

Омская школьница забеременела на вписке и собирается рожать

Девушка приезжала в город из села отметить свой день рождения
Анна МИКУЛА
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Сейчас девушка приезжала в город из села отметить свой день рождения.Сейчас девушка приезжала в город из села отметить свой день рождения.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Плодотворно в прямом смысле слова закончилась для школьницы из Омской области поездка в город, где девушка отметила свое 17-летие. На вечеринке несовершеннолетняя познакомилась с парнем. 19-летний житель соседнего села оказался, по ее мнению, настолько неотразимым, что она не устояла.

Спустя 7 недель гинеколог, во время планового осмотра объявил, что школьница беременна. Девушка заявила, что намерена рожать.

Правоохранители начали проверку по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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