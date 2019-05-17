2019-05-17T11:30:48+03:00
Общество

В центре Омска неизвестные расстреляли стаю бродячих собак

Волонтеры доставили их в ветклинику
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В центре Омска неизвестные расстреляли стаю бродячих собакВ центре Омска неизвестные расстреляли стаю бродячих собакФото: vk.com
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Неравнодушные омичи в социальных сетях рассказали о жестоких неизвестных. По информации местных жителей, они стреляли в бродячих животных из травматического оружия.

- В Центральном округе нашего города расстреливают собак из травматического оружия! Собаки страдают уже не первый раз. Для чего так развлекаются эти жестокие люди? Чем помешали им эти обиженные судьбой животные? Люди, которые присматривают за ними, кормят их, простерилизовали. Собаки не агрессивные, - написали волонтеры.

Они уточнили, что собаки получили серьезные травмы – они вышли к людям с проломленным черепом, прострелянным горлом и пробитым боком. Все произошло в районе 14-й Линии, омичей просят помочь с поисками неизвестных, которые расстреляли собак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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