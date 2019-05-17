2019-05-17T11:14:16+03:00
Происшествия

В Омске машина снесла фонарный столб

Все произошло в Старом Кировске [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске машина снесла фонарный столбВ Омске машина снесла фонарный столбФото: vk.com
Изменить размер текста:

Фото с места аварии опубликовали очевидцы в социальных сетях. ДТП произошло в Старом Кировске на улице 3-я Автомобильяная, на окраине города. Водитель одной из машин не справился с управлением и врезался в столб линий электропередач. От сильного удара столб повис прямо над проезжей частью. По этой дороге ездит не слишком много машин, поэтому на дороге не образовалась пробка.

На фото видно, что рядом с машиной, врезавшейся в столб, стоит еще одна. По всей видимости, водители не поделили дорогу. Очевидцы не сообщают о пострадавших в аварии, скорее всего, никто не получил серьезных травм, сильные повреждения получили только машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске сняли, как дворник во время уборки выбрасывает пыль и грязь на газон
В Омске засняли на видео голого мужчину в крови, пугающего людей за Ареной-Омск
Родители омских школьников жалуются: с них собирают деньги на демонтаж штырей на заборах
В Омской области уже 3 дня ищут пропавшего барда с длинными волосами
Омичи этой ночью задыхались от вредных выбросов с горящей свалки
Садовый центр Омского ГАУ приглашает
«Курьеры победы» посетили омских ветеранов
Омский «Авангард» вошел в десятку крупнейших налогоплательщиков
В Омске 10-летний мальчик кинул в костер бутылку с бензином и чуть не сгорел
Омская школьница забеременела на вписке и собирается рожать
В центре Омска неизвестные расстреляли стаю бродячих собак
АО «Омск РТС» составлен список из 100 самых добросовестных потребителей
Эллочка Щукина, Ассоль и Татьяна Ларина - омские библиотекари перевоплотились в героинь книг
У омича в квартире взорвался айфон
Сдаем ЕГЭ и ГИА вместе с ГОСАПТЕКОЙ
На выходных в Омск придут дожди с грозами
В Омске перекроют дороги
На Зеленом острове в Омске появится площадка для пляжного волейбола
«Уральские авиалинии» продлили майскую распродажу
Тепловые сети в Советском округе Омска испытают на прочность
Омичи стали чаще болеть сифилисом, чесоткой и гепатитом С
Банк УРАЛСИБ предлагает новым клиентам 10% годовых на остаток по картам «Копилка»
Омич, раненный ножом из-за ревности, сам пришел к врачам
В Омске отремонтируют объездную дорогу в Николаевку