В Омске машина снесла фонарный столб

СЕГОДНЯ 11:14 2019-05-17T11:14:16+03:00

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Фото с места аварии опубликовали очевидцы в социальных сетях. ДТП произошло в Старом Кировске на улице 3-я Автомобильяная, на окраине города. Водитель одной из машин не справился с управлением и врезался в столб линий электропередач. От сильного удара столб повис прямо над проезжей частью. По этой дороге ездит не слишком много машин, поэтому на дороге не образовалась пробка.

На фото видно, что рядом с машиной, врезавшейся в столб, стоит еще одна. По всей видимости, водители не поделили дорогу. Очевидцы не сообщают о пострадавших в аварии, скорее всего, никто не получил серьезных травм, сильные повреждения получили только машины.

ИСТОЧНИК KP.RU