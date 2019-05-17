Эллочка Щукина, Ассоль и Татьяна Ларина - омские библиотекари перевоплотились в героинь книг

СЕГОДНЯ 10:54 2019-05-17T11:03:10+03:00

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Омички участвуют в фотопроекте «Библиотекарь красивый!». Уже по традиции, девушки перевоплощаются в персонажей книг. Как правило, участницы выбирают лирических героинь - Олесю, Ассоль или Джульетту. Но одна из них подошла к делу к самоиронией и «оживила» Эллочку Людоедочку из вечно актуальных «12 стульев».

Смысл проекта проста – популяризировать чтение и доказать, что и в профессии библиотекаря много романтики.

Фото: пресс-служба департамента культуры омской мэрии

– Фотосессии проводили в омских парках, в интерьерах музея им. М.А. Врубеля и Омской крепости, в стенах библиотеки и даже в заброшенных зданиях, – уточнили в департаменте культуры Омска. – Сейчас завершается подготовка к очередной презентации проекта, которая состоится на следующей неделе, 23 мая на сцене театра «Арлекин». Мероприятие пройдет в рамках профессионального конкурса молодых библиотечных специалистов «Первоцвет» и приурочено Общероссийскому дню библиотек.

Финальной фотосессией станет создание образа пушкинской Татьяны Лариной – в честь 220-летнего юбилея великого русского поэта. Этот образ воплотит библиотекарь Центральной городской библиотеки Дарья Соловьева. Фотографом выступит победитель международной фотопремии 35 AWARDS 2017 Тина Рузина.

Фото: пресс-служба департамента культуры омской мэрии

ИСТОЧНИК KP.RU