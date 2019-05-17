У омича в квартире взорвался айфон

СЕГОДНЯ 10:50 2019-05-17T10:50:00+03:00

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В социальных сетях омич пожаловался на взорвавшийся у него в квартире айфон. Он утверждает, что не трогал его, а телефон попросту взорвался в то время, как мужчина оставил его на столе.

- Взорвался iphone 6+. Телефон не был подключен к зарядке, он просто лежал на столе, что-то замкнуло, пошел едкий дым, который заполнил всю квартиру. Дочка выбежала на площадку, я начал тушить! – написал омич в одном из городских пабликов.

В комментариях омичи заподозрили, что мужчина, скорее всего, сам повредил батарею, которая потом взорвалась. Многие также предположили, что он купил дешевую подделку в одном из киосков, где продавцы не дают никакой гарантии. Также батарея могла взорваться от перегрева.

ИСТОЧНИК KP.RU