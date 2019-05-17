В Омске перекроют дороги

СЕГОДНЯ 10:07 2019-05-17T10:07:18+03:00

Это произойдет из-за детского фестиваля и ремонта ж/д путей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Это произойдет из-за детского фестиваля и ремонта ж/д путей

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Завтра, 18 мая, с 10.00 до 12.00 перекроют дороги в центре Омска и в Советском округе. На это же время изменится схема движения пассажирского транспорта. Это произойдет из-за проведения детского форума «Россия начинается с тебя».

В субботу, 18 мая с 10.00 до 12.00 будет ограничено движение всех видов транспорта на следующих участках:

– улица Ленина – на участке от улицы Лермонтова до площади Победы;

– улица Думская – на участке от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;

– улица Таубе – на участке от набережной Тухачевского до улицы Партизанской;

– улица Партизанская – на участке от набережной Тухачевского до улицы Ленина;

– улица Победы – на участке от улицы Достоевского до улицы Таубе;

– улица Спартаковская – на участке от улицы Партизанской до улицы Красина;

– улица Тарская – на участке от улицы Красина до улицы Ленина;

– улица Щербанева – на участке от улицы Ленина до улицы Бударина. Для информирования участников движения будут установлены временные дорожные знаки и информационные щиты.

Также будет запрещена парковка всех видов транспорта в местах проведения мероприятия – с 20.00 17 мая до его окончания.

Кроме того, из-за ремонта пути на железнодорожном переезде 41 километр по проспекту Губкина будет перекрыта одна полоса с 00.00 до 05.30 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 мая по проспекту Губкина (на участке дороги от поворота с улицы Комбинатской на проспект Губкина до поворота на улицу Комбинатскую с проспекта Губкина).

В департаменте общественной безопасности администрации города просят омичей с пониманием отнестись ко временным неудобствам и следовать маршрутам объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU