На Зеленом острове в Омске появится площадка для пляжного волейбола

СЕГОДНЯ 09:53 2019-05-17T09:55:56+03:00

Кроме того, там установили новые лавочки с парковкой для велосипедов

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Зеленый остров привели в порядок к началу летнего сезона. Там уже провели субботник, территорию обработали от клещей. Кроме того, там установили новые лавочки с парковкой для велосипедов.

– К началу лета будет проведена реновация площадки для пляжного волейбола. Планируется также организовать кронирование деревьев, - сообщает пресс-служба омской мэрии. – В настоящий момент в парке продолжается подготовка к IV Международному фестивалю фейерверков. В связи с этим вдоль набережной будет установлено металлическое ограждение – забор длиной 500 метров и высотой 183 сантиметра. Оборудование доставят до 17 мая, уже с 20 мая начнется монтаж.

ИСТОЧНИК KP.RU