Омичи стали чаще болеть сифилисом, чесоткой и гепатитом С

СЕГОДНЯ 09:45 2019-05-17T09:46:54+03:00

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Областной Роспотребнадзор опубликовал данные по распространению инфекционных заболеваний.

– По сравнению с аналогичным периодом 2018 год наблюдается снижение уровня заболеваемости сальмонеллезом – в 1,6 раза, скарлатиной – в 1,9 раза, менингококковой инфекцией – в 1,9 раза, хроническим вирусным гепатитом В – в 1,8 раза, носительством вирусного гепатита В – в 4,6 раза, – сообщает пресс-служба ведомства. – Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Омской области в январе-апреле 2019 г. составил 8825,1 на 100 тыс. населения, что выше аналогичного уровня 2018 году в 1,01 раза (8760,7).

Сообщается, что омичи стали чаще болеть ротовирусами, гепатитом С, коклюшем, эпидпаротитом, ветряной оспой, чесоткой и сифилисом.

ИСТОЧНИК KP.RU