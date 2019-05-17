Омич, раненный ножом из-за ревности, сам пришел к врачам

СЕГОДНЯ 09:16 2019-05-17T09:16:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания омичей устроила застолье в одном из частных домов Омска. Один из мужчин приревновал даму сердца к молодому приятелю. Однако приятель утверждал, что не оказывал женщине никаких знаков внимания, потому что он попросту спал. Однако ревнивец не поверил своему приятелю и схватил нож, чтобы разобраться по-мужски. Ревнивец ударил приятеля ножом в шею, однако мужчине удалось убежать. Он добежал до ближайшей больницы, где ему помогли медики.

- В настоящее время 45-летний подозреваемый, в 2018 году судимый за грабеж, и скрывавшийся от правоохранительных органов, задержан в результате грамотно проведенных сотрудниками полиции розыскных мероприятий, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU