В Омске отремонтируют объездную дорогу в Николаевку

СЕГОДНЯ 09:06 2019-05-17T09:36:13+03:00

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С наступлением тепла в Омске начался очередной этап ремонта дорог. В эти дни идет восстановление объездной дороги в Николаевку. Дорожное полотно там сильно разрушено, поэтому объем работ предстоит большой.

– В целом, здесь планируется отремонтировать участок дороги протяженностью порядка 1,5 километров. До конца текущей недели основные работы с применением асфальтоукладчика планируется завершить. Затем ремонт будет выполняться локально, – рассказал заместитель главного инженера «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Евгений Цепа.

Фото: пресс-служба омской мэрии

Как рассказали в департаменте городского хозяйства мэрии, в Советском округе уже проведен аварийно-восстановительный ремонт 31 участка дорог, в том числе по улицам: Загородной, Малиновского, Тюленина, Лаптева, М. Никифорова, Т. Белозерова, Аграрной, Андрианова, 1-й, 2-й и 4-й Поселковой, 2-й Осенней, Иртышской, Косенкова, Никандрова, а также на дорогах к поселкам Большие Поля и Омский. В течение строительного сезона в округе по муниципальному заданию будет произведен ремонт 77 объектов.

В планах – дороги по улицам: Коммунальной, Бородина, Магистральной, Блюхера, Волкова, Астрономической, Малунцева, 19-го и 20-го Партсъезда, Энергетиков, Светлой, а также участки в поселке Большие Поля по улицам Сиреневой, Комсомольской, Центральной, дорога в направлении микрорайона «Новоалександровский» и другие объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU