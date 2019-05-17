В Омской области за растраты осудили директора телеканала

СЕГОДНЯ 08:42 2019-05-17T08:42:52+03:00

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Бывшего директора Исилькульского телекомитета Татьяну Комарову признали виновной по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения».

В суде установлено, что женщина незаконно увеличила себе зарплату. Кроме того, безосновательно начисляла себе и своим сотрудники премии. Общая сумма ущерба составила более 140 тысяч рублей.

– Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Омской области, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Суд назначил ей наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU