В Омске будут судить водителя за взятку инспектору

СЕГОДНЯ 08:30 2019-05-17T08:30:24+03:00

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Омича остановил инспектор ДПС на одной из улиц города в городке Нефтяников. Водитель не включил поворотник и резко перестроился из крайнего правого ряда в крайний левый ряд, чем и привлек внимание инспектора.

Когда водитель остановился и открыл окно, оказалось, что он сильно пьян. Инспектор предложил ему «подышать в трубочку», а затем стал составлять протокол о нарушении.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, в служебном автомобиле инспектора, водитель в надежде избежать наказания предложил инспектору 10 тысяч рублей. Однако сотрудник Госавтоинспекции от взятки отказался и вызвал сотрудников полиции, которые и зафиксировали факт предложения взятки. На водителя завели уголовное дело, в ближайшее время его будут судить.

ИСТОЧНИК KP.RU