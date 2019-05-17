В Омске будут судить водителя за взятку инспектору
Омича остановил инспектор ДПС на одной из улиц города в городке Нефтяников. Водитель не включил поворотник и резко перестроился из крайнего правого ряда в крайний левый ряд, чем и привлек внимание инспектора.
Когда водитель остановился и открыл окно, оказалось, что он сильно пьян. Инспектор предложил ему «подышать в трубочку», а затем стал составлять протокол о нарушении.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, в служебном автомобиле инспектора, водитель в надежде избежать наказания предложил инспектору 10 тысяч рублей. Однако сотрудник Госавтоинспекции от взятки отказался и вызвал сотрудников полиции, которые и зафиксировали факт предложения взятки. На водителя завели уголовное дело, в ближайшее время его будут судить.
ИСТОЧНИК KP.RU