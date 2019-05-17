На видео попало, как омские воришки пытались вынести спиртное под куртками

СЕГОДНЯ 08:04 2019-05-17T08:16:53+03:00

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Забавное видео выложили омские полицейские. На записи трое приятелей опасливо оглядываясь, украдкой, как им кажется, берут с полок супермаркета алкоголь и его прячут под куртки. Когда там уже не остается места, один из них укладывает последнюю бутылку в капюшон.

Но, к удивлению подельников, все их труды пошли прахом - они орудовали прямо под камерами видеонаблюдения. Впрочем, мужчинам удалось выйти из магазина. Обнаружили их уже только по записи.

– Сотрудники уголовного розыска, получив ориентировки, установили личности подозреваемых. Троих ранее судимых за кражи мужчин 28 и 25 лет задержали, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – На допросе задержанные рассказали следователю, что собрались с целью распить алкогольные напитки, но денег ни у кого из товарищей не оказалось. Омичи решили похитить желаемое в магазине по улице Гашека. Следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Трое мужчин крадут алкоголь в супермаркете.

ИСТОЧНИК KP.RU