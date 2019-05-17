2019-05-17T07:51:07+03:00
Общество

Губернатор Бурков ведет переговоры об увеличении суммы на ремонт фасадов домов в Омске

Сейчас из федерального бюджета выделили 1,1 миллиард
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Из федерального бюджета на ремонт фасадов выделили 1,1 миллиардИз федерального бюджета на ремонт фасадов выделили 1,1 миллиардФото: пресс-служба администрации города Омска
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На ремонт фасадов домов на омских улицах впервые выделили огромную сумму денег – 1,1 миллиард рублей из федерального бюджета. Об этом договорился губернатор Омской области Александр Бурков. Сейчас глава региона ведет переговоры с федеральным центром об увеличении этой суммы почти вдвое. Это позволит отремонтировать гораздо больше фасадов и привести город в порядок.

Сейчас фасады даже на центральных улицах города и у вокзала выглядят изрядно обветшавшими. Их ремонтировали в предыдущие годы, приурочивая ремонт к определенным датам. Но на это не выделяли такую большую сумму денег.

Из федерального бюджета на ремонт фасадов выделили 1,1 миллиард Фото: пресс-служба администрации города Омска

Из федерального бюджета на ремонт фасадов выделили 1,1 миллиардФото: пресс-служба администрации города Омска

Фото: пресс-служба администрации города Омска

За счет средств из федерального бюджета за 2019 год в Омске планируют отремонтировать не только фасады, но кровли в 169 омских домах. Если губернатору удастся получить дополнительное финансирование, то этих денег хватит не только на ремонт домов первой линии, но и второй.

- Это колоссальная сумма, таких денег раньше город не получал на такого рода работы. Но на этом ещё не всё, ведутся переговоры о дополнительном выделении, чтобы привести город в порядок, потому что губернатор сегодня обеспокоен внешним обликом нашего города, и это позволит сделать нам существенный рывок в улучшении внешнего вида Омска, - отметил заместитель начальника отдела по реализации программ капремонта министерства строительства Омской области Антон Швалев.

Чтобы выполнить качественный и быстрый ремонт совместно с омскими компаниями будут работать подрядчики из соседних городов. Ремонт фасадов домов начнут уже в июне, строителям придется работать быстро, чтобы успеть за короткий строительный сезон. Деньги из Москвы на ремонт уже поступили, заключено соглашение областного Правительства с мэрией о передаче этих средств городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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