После решающего матча «Иртыш» – «Сахалин» болельщиков развезут по домам

СЕГОДНЯ 07:45 2019-05-17T07:50:58+03:00

Специально для этого от стадиона запустят автобусы [список маршрутов]

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18 мая в спортивном комплексе «Красная Звезда» по улице Масленникова, 142/1 пройдет решающий для омичей матч с «Сахалином». Если «Иртыш» обыграет эту команду, то практически гарантирует себе выход в Первый дивизион.

– В связи с поздним окончанием матчей департаментом транспорта администрации города организованы специальные рейсы для болельщиков. Автобусы будут поданы к спортивному комплексу 18 мая в 18.35, - сообщает пресс-служба омской мэрии.

Напомним, последний домашний матч в Олимп-Первенстве России среди команд Профессиональной футбольной лиги, в котором встретятся омский «Иртыш» и команда «Сахалин» из Южно-Сахалинска, пройдет завтра в манеже «Красная Звезда». Начало игры в 17.00.

После матча автобусы поедут по следующим маршрутам:

№ 95 ул. Масленникова – ул. Б. Хмельницкого – ул. Кирова – ул. Новокирпичная – просп. Сибирский – ул. Гашека;

№ 49 (до микрорайона «Первокирпичный») – ул. Масленникова – ул. Б. Хмельницкого – ул. Маяковского – просп. К. Маркса – ул. Герцена – ул. 24-я Северная – ул. 21-я Амурская – ул. Завертяева;

№ 109 – ул. Масленникова – ул. Б. Хмельницкого – ул. Маяковского – просп. К. Маркса – ул. Гагарина – ул. Интернациональная – ул. Красный Путь – мост им. 60-летия ВЛКСМ – ул. Лукашевича – ул. Дианова – ул. 2-я Солнечная.

ИСТОЧНИК KP.RU