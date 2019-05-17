2019-05-17T07:04:32+03:00
Происшествия

В Омске «Яндекс.Такси» от столкновения улетело в кювет

Все произошло на улице Звездная [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске «Яндекс.Такси» от столкновения улетело в кюветВ Омске «Яндекс.Такси» от столкновения улетело в кюветФото: vk.com
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В Омске произошла очередная авария с участием «Яндекс.Такси». Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Авария произошла накануне поздно вечером на улице Звездная на Левом берегу.

По фотографиям, опубликованным очевидцами, видно, что машина такси столкнулась с иномаркой. От сильного удара они обе улетели в кювет. Иномарка перевернулась на бок, однако, по сообщениям омичей, в аварии никто серьезно не пострадал. Пока неизвестно, кто из водителей спровоцировал аварию, но в социальных сетях омичи обвинили во всем таксиста. Известно, что водители данного сервиса часто попадают в различные аварии и становятся героями соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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