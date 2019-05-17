2019-05-17T07:05:40+03:00
Происшествия

Под Омском водитель на «Жигулях» влетел в остановку

От удара машина превратилась в кусок металлолома
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/55mvdФото: vk.com/55mvd
Изменить размер текста:

Серьезное ДТП случилось в ночь на 17 мая на автодороге Омск–Русская Поляна. Сообщение об аварии поступило в 00.05.

– Сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель, мужчина 1984 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21074, двигаясь в направлении Омска, в районе 20 км не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

«Жигули» от удара об остановочный павильон сильно покорежило. Вероятно, автомобиль восстановлению не подлежит. Водителя с травмами увезли в реанимацию. По информации его близких, мужчина скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омской области за растраты осудили директора телеканала
В Омске будут судить водителя за взятку инспектору
На видео попало, как омские воришки пытались вынести спиртное под куртками
Губернатор Бурков ведет переговоры об увеличении суммы на ремонт фасадов домов в Омске
После решающего матча «Иртыш» – «Сахалин» болельщиков развезут по домам
В Омской области из-за плохих дорог к больным не могла проехать скорая
Иван Ургант высмеял нелепый пожар в Омской области
В Омске «Яндекс.Такси» от столкновения улетело в кювет
В Омске после трагедии с подростком со школьных заборов уберут все острые штыри
Омского депутата Калинина лишили мандата из-за наличия счетов в иностранных банках
Два омских школьника стреляли в прохожих из винтовки
В Омске снова загорелся Кировский полигон
Омские общественники по инициативе губернатора проверили качество ремонта дорог в городе
Омич трижды обокрал ломбард: процесс пропал на видео
Водитель автобуса под Омском заставил пассажиров идти пешком, чтобы не провалиться в ямы
Прощайте, фиксированные цены!
От козырька подъезда в омской многоэтажке отваливаливаются куски бетона
В Омске неизвестные облили краской табличку в память о Колчаке
Омичи жалуются на жуткое состояние кинотеатра «Сатурн»