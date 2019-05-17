Под Омском водитель на «Жигулях» влетел в остановку

СЕГОДНЯ 07:02 2019-05-17T07:05:40+03:00

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Серьезное ДТП случилось в ночь на 17 мая на автодороге Омск–Русская Поляна. Сообщение об аварии поступило в 00.05.

– Сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель, мужчина 1984 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21074, двигаясь в направлении Омска, в районе 20 км не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

«Жигули» от удара об остановочный павильон сильно покорежило. Вероятно, автомобиль восстановлению не подлежит. Водителя с травмами увезли в реанимацию. По информации его близких, мужчина скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU