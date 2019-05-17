Омского депутата Калинина лишили мандата из-за наличия счетов в иностранных банках

СЕГОДНЯ 05:00 2019-05-17T05:00:53+03:00

В прокуратуре подозревают, что он в декларации показывал не все доходы

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Пока самый богатый депутат омского ЗакСобрания Сергей Калинин сидит в СИЗО, его положение становится все хуже. Напомним, его подозревают в завышении тарифа на газ для подконтрольного ему "Горгаза". Компания с ведома Калинина передала принадлежащие ей же газопроводы себе в аренду через другую подконтрольную фирму. Расходы включили в тариф, из-за чего омичи переплатили за несколько лет больше миллиарда рублей.

На днях прокуратура лишила Калинина статуса депутата - его мандат аннулирован. Силовики объяснили, почему пошли на это.

– Во время предварительного расследования по уголовному делу в отношении депутата Калинина получена информация о наличии у данного лица двух банковских счетов, открытых в иностранной кредитной организации в 2012–2013 гг. Также установлено, что у супруги депутата в разное время с 2013 по 2016 год имелись открытые счета в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, – говорится в официальном сообщении прокуратуры.

Депутаты не могут иметь зарубежный счета. А, значит, Сергей Калинин, вероятно, не отражал их в своей налоговой декларации. А, значит, самый богатый омский депутат, по версии прокуратуры, мог предоставлять недостоверную информацию о своих доходах.

ИСТОЧНИК KP.RU