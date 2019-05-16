Два омских школьника стреляли в прохожих из винтовки
Жильцы одного из домов по улице Краснопресненской сегодня не на шутку испугались. В полдень во дворе начали раздаваться звуки выстрелов. Обеспокоенные соседи вызвали полицию.
– Предварительно установлено, что двое 10-классников произвели несколько выстрелов из пневматической винтовки в сторону прохожих, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Полицейские изъяли принадлежащую отцу одного из несовершеннолетних винтовку и доставили обоих молодых людей в отдел полиции. Ранее подростки на профилактических учетах не состояли.
Заявления в полицию написали сразу несколько травмированных прохожих, в которых стреляли подростки. Потерпевшие требуют привлечь хулиганов к ответственности. Правоохранители начали доследственную проверку инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU