Два омских школьника стреляли в прохожих из винтовки

16 Май 16:54 2019-05-16T16:59:21+03:00

Как выяснилось, оружие принадлежит отцу одного из подростков

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Жильцы одного из домов по улице Краснопресненской сегодня не на шутку испугались. В полдень во дворе начали раздаваться звуки выстрелов. Обеспокоенные соседи вызвали полицию.

– Предварительно установлено, что двое 10-классников произвели несколько выстрелов из пневматической винтовки в сторону прохожих, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Полицейские изъяли принадлежащую отцу одного из несовершеннолетних винтовку и доставили обоих молодых людей в отдел полиции. Ранее подростки на профилактических учетах не состояли.

Заявления в полицию написали сразу несколько травмированных прохожих, в которых стреляли подростки. Потерпевшие требуют привлечь хулиганов к ответственности. Правоохранители начали доследственную проверку инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU