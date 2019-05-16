2019-05-16T16:44:23+03:00
Происшествия

В Омске снова загорелся Кировский полигон

Пожар приходится тушить второй день подряд
Анна МИКУЛА
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Фото: «ЧП Омск»Фото: «ЧП Омск»
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Омским пожарным вчерашнюю ночь пришлось провести на тушении Кировской свалки, куда регоператор «Магнит» вывозит твердые бытовые отходы. Там же находится недавно открытый мусоросортировочный завод. Он не пострадал, но огонь распространился по полигону на площади 2 гектара. Всю территорию микрорайона «Ясная поляна», расположенную по соседству, заполнил едкий дым от горящего мусора. Пожар начался в 18.30 15 мая и был ликвидирован лишь на следующий день в 6 утра.

При замерах в воздухе обнаружили содержание фенола и этилмеркаптана. Но горожан, как обычно, заверили – это не опасно, нормы не превышены.

Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, сегодня, 16 мая, снова в 18.15 поступило сообщение о пожаре на свалке. На месте работают две пожарных машины и 10 человек. Правда, в этот раз огнем охвачено всего 300 квадратных метров, и есть шанс, что с ним справятся быстро.

Тем временем, представители регионального оператора ООО «Магнит» уже заявили, что полигон подожгли неизвестные, которых видели, но не успели задержать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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