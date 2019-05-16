2019-05-16T14:38:44+03:00
Общество

Омские общественники по инициативе губернатора проверили качество ремонта дорог в городе

Найденные дефекты уже устранили
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Общественники проверяют дорогиОбщественники проверяют дорогиФото: пресс-служба правительства Омской области
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Омские общественники по инициативе губернатора Омской области Александра Буркова проверили отремонтированные в прошлом году дороги. Общественникам помогали эксперты из СибАДИ, которые проводили различные лабораторные анализы.

- Нам необходимо контролировать работу. Мы же знаем, как на практике получается порой: чиновник как-то распределил средства, подрядчик их как-то освоил, а в результате наступает весна, и мы видим, что дорогу заново нужно и ремонтировать, и восстанавливать. Вот чтобы этого не было, нам важна роль общественности. Практика показывает, что именно общественные представители, такие как вы люди, которые не за деньги, а именно на совесть контролируют результаты дорожных ремонтно-строительных работ, - отметил Александр Бурков на встрече со штабом общественного проекта «Омские качественные дороги».

Общественники проверяют дороги Фото: пресс-служба правительства Омской области

Общественники проверяют дорогиФото: пресс-служба правительства Омской области

Такие проверки от общественников помогают находить дефекты в отремонтированных дорогах и оперативно их устранять. Так, после жалоб на качество ремонта улицы 5-я Северная подрядчик отремонтировал участки, к которым были претензии. Сейчас общественники выявили еще ряд дефектов, например, на круговой развязке и подходах Ленинградского моста, а также на улице Волочаевская. Дефекты там также будет устранять подрядчик.

Напомним, этом году в Омской области отремонтируют 18 участков дорог общей протяженностью 138 километров. В городе проведут ремонт на 17 дорогах протяженностью 40 километров. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году в Омске в нормативное состояние приведут 64,4 % дорог и 39,3% в Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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