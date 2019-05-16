Омич трижды обокрал ломбард: процесс пропал на видео

СЕГОДНЯ 14:16 2019-05-16T14:23:44+03:00

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Постоянством, достойным лучшего применения, отличился 26-летний житель Старого Кировска. По версии следствия, он трижды наведался в ломбард на улице Мельничной и успел вынести оттуда сабвуфер, мотопомпу и газовую пушку. Когда общая сумма украденного достигла 11 тысяч рублей, его задержали.

– Сотрудниками полиции с места происшествия изъяты записи с камер видеонаблюдения. На одной из них был запечатлен момент кражи. В помещение зашел мужчина и буквально через несколько секунд покинул его с сабвуфером в руках, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В предполагаемом злоумышленнике полицейские узнали неоднократно судимого 26-летнего омича.

По статье «Кража» подозреваемому грозит до двух лет колонии.

Момент кражи из ломбарда.Фото: пресс-служба УМВД по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU