От козырька подъезда в омской многоэтажке отваливаливаются куски бетона

СЕГОДНЯ 13:53 2019-05-16T13:53:58+03:00

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Омичи жалуются на разрушающийся козырек над подъездом их дома. Судя по прикрепленным фото, отвалилась уже половина. Люди опасаются, что следующий кусок может упасть кому-нибудь на голову.

– Скажите, пожалуйста, – интересуется в соцсетях местная жительница. – Кто знает, куда обратиться? Старшая по дому сказала: денег, чтобы отремонтировать козырьки у подъездов, нет. Куски бетона отваливаются. Особенно, когда дождь. Зато будет ставить качели и песочницу с забором. Сама она работает в ЖЭКе. Но ответ такой: За свой счет ремонтируйте.

Автору поста советуют обратиться в прокуратуру с просьбой проверить, как расходуются средства на капремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU