2019-05-16T13:49:15+03:00
Общество

В Омске неизвестные облили краской табличку в память о Колчаке

Вандалов пока не нашли
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Табличку уже снялиТабличку уже снялиФото: vk.com
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В Омске неизвестные испортили историческое здание в центре города. Они облили красной краской табличку на Генерал-губернаторском дворце на улице Ленина. Сейчас в нем располагается музей Врубеля. На табличке в рамках проекта «Третья столица» указано, что в годы Гражданской войны в здании располагалась канцелярия Верховного правителя России, адмирала Александра Колчака.

Помимо этого здания, подобные таблички повесили на ряде других зданий в центре города. На них указано, что именно располагалось в зданиях во время Гражданской войны в 1917-1922 годах. В этот период времени адмирал Колчак называл Омск столицей России.

По всей видимости, вандалы против такой информации в центре города. Пока неизвестно, кто именно залил краской памятную табличку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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