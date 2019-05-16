2019-05-16T12:39:59+03:00
Общество

В Омске мать ищет своего 23-летнего сына, ушедшего несколько дней назад

Он пропал 13 мая
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске мать ищет своего 23-летнего сына, ушедшего несколько дней назадВ Омске мать ищет своего 23-летнего сына, ушедшего несколько дней назадФото: vk.com
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В социальных сетях женщина опубликовала просьбу о помощи в поиске своего пропавшего 23-летнего сына. Она написала, что он пропал несколько дней назад, и больше не выходил с ней на связь.

- Внимание! Пропал молодой человек, Гончаров Кирилл, 23 года. Не выходил на связь с 13 мая. Если что-нибудь узнаете, звоните по номеру, - написала женщина в одном из городских пабликов.

Мать молодого человека в отчаянии и просит помощи у омичей. Если кто-то знает о местонахождении Кирилла, она просит позвонить ей. В комментариях омичи посоветовали ей обратиться в полицию и к волонтерам. Пока на просьбу омички никто не откликнулся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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